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Amazon S3
最終更新日 2024-10-08
Fastly では、Amazon S3 のパブリックバケットとプライベートバケットをオリジンとして使用することができます。
Amazon S3 をオリジンとして使用する
S3 のデータバケットを Fastly で利用できるようにするには、以下の手順に従います。
新しいサービスの作成
新規サービスを作成する手順に従ってください。
新しいドメインとホストを作成する場合、以下を行ってください。
- Create a domain ページの Domain Name フィールドに、URL として使用するホスト名を入力します (例:
cdn.example.com)。
- Origins ページの Host フィールドに、ホストの適切なアドレスを
<BUCKET>.s3.<REGION>.amazonaws.comの形式に沿って入力します。ガイドとして、AWS 一般参照ドキュメントの Amazon S3 エンドポイントにあるテーブルを使用してください。例えば、お客様のバケット名が
fastlytestbucketで、リージョンが
us-east-2の場合、お客様のホスト名は
fastlytestbucket.s3.us-east-2.amazonaws.comとなります。
- Create a domain ページの Domain Name フィールドに、URL として使用するホスト名を入力します (例:
Edit this host ページでホストの詳細を編集する場合、以下を行ってください。
- まだ入力されていない場合は、Name フィールドに分かりやすい任意のサービスの名前を入力します。
- Address フィールドに、お客様の地域の適切なアドレスが入力されていることを確認してください (例:
fastlytestbucket.s3.us-east-2.amazonaws.com)。この情報はホスト作成時に入力されたものです。
トランスポートレイヤーセキュリティ (TLS) のセクションでホストの情報を編集する場合、以下を行ってください。
Enable TLS? をデフォルト設定である Yes のままにし、Fastly とオリジン間の接続を保護します。
ヒント
Amazon S3 を使用して静的 Web サイトをホストしている場合、Enable TLS? はデフォルト設定ではなく、No に設定する必要があります。Amazon は、静的 Web サイトのホスト機能が有効になった S3 バケットへの TLS 接続をサポートしていません。Fastly の TLS サービスオプションを通じて、Fastly とクライアント間の接続を保護することができます。
SNI hostname フィールドで、Match the SNI hostname to the Certificate hostname のチェックボックスを選択します。ホスト作成時に入力したアドレスが表示されます。
Certificate hostname のフィールドに、
fastlytestbucket.s3.us-east-2.amazonaws.comを入力します。
Advanced options の Override host フィールドに、ホストの適切なアドレスを入力します (例:
fastlytestbucket.s3.us-east-2.amazonaws.com)。この情報はホスト作成時に入力されたものです。Amazon S3 のプライベートバケットを使用している場合は、このフィールドを空白にしてください。
DNS マッピングの検証
デフォルトでは、yourdomain.global.prod.fastly.net という DNS マッピングが作成されます。上記の例では、
cdn.example.com.global.prod.fastly.net となります。この URL をブラウザで入力し、動作を確認します。
DNS のエイリアスを作成する
指定したドメイン名の DNS エイリアスを作成します (例:
global-nossl.fastly.net に対する CNAME
cdn.example.com)。
結果を検証する
Fastly は、明示的な
Cache-Control ヘッダーのないコンテンツを1時間にわたってキャッシュします。キャッシュヘッダーを送信しているかどうかは、curl コマンドを使用して確認することができます。例:
$ curl -I opscode-full-stack.s3.amazonaws.comHTTP/1.1 200 OKx-amz-id-2: ZpzRp7IWc6MJ8NtDEFGH12QBdk2CM1+RzVOngQbhMp2f2ZyalkFsZd4qPaLMkSlhx-amz-request-id: ABV5032583242618Date: Fri, 18 Mar 2012 17:15:38 GMTContent-Type: application/xmlTransfer-Encoding: chunkedServer: AmazonS3
この例では、Cache-Control ヘッダーが設定されていないため、デフォルトの Time to Live (TTL) が適用されます。
より詳細なキャッシュコントロール
アセットの種類 (JavaScript ファイルや画像など) に応じてキャッシュ方法をより細かくコントロールする必要がある場合は、キャッシュの鮮度に関するドキュメントをご覧ください。
Amazon S3 のプライベートバケットの使用方法
Amazon S3 のプライベートバケットを Fastly で使用するには、Amazon のヘッダーベースの認証のバージョン4を実装する必要があります。これはカスタム VCL を使用して行うことができます。まずは AWS から以下の情報を入手します。
|項目
|説明
|バケット名
|AWS S3 のバケット名。バケットからアイテムをダウンロードする際に、各オブジェクトの URL パスやホスト名に記載される文字列です。
|地域
|お客様のバケットが存在する場所の AWS 地域コード (例:
us-east-1)。
|アクセスキー
|バケットに対して少なくとも読み取り権限を持つ IAM アカウントの AWS アクセスキー文字列。
|シークレットキー
|上記のアクセスキーとペアになっている AWS のシークレットアクセスキー。
これらの情報が得られれば、VCL で適切なヘッダー値を計算することで、ヘッダー認証を使用して S3 バケットに対して認証を行うように Fastly サービスを設定することができます。
重要
サービスの設定で、オリジンの Override host フィールドを空白にすることを検討してください。この設定を行うと、ここで示したスニペットのホストヘッダーが上書きされ、送信される情報を認証する署名が無効になる可能性があります。
まず、レギュラー VCL スニペット を作成します。
AWS protected origin のような意味のある名前を付けます。スニペットを作成する際に、within subroutine を選択して配置を指定し、サブルーチンタイプとして miss を選択します。次に、VCL フィールドに以下のコードを入力します (特定の値は、お客様自身の AWS バケットに関連するものに変更するようにしてください)。
1declare local var.awsAccessKey STRING;2declare local var.awsSecretKey STRING;3declare local var.awsS3Bucket STRING;4declare local var.awsRegion STRING;5declare local var.awsS3Host STRING;6declare local var.canonicalHeaders STRING;7declare local var.signedHeaders STRING;8declare local var.canonicalRequest STRING;9declare local var.canonicalQuery STRING;10declare local var.stringToSign STRING;11declare local var.dateStamp STRING;12declare local var.signature STRING;13declare local var.scope STRING;14
15set var.awsAccessKey = "YOUR_AWS_ACCESS_KEY"; # Change this value to your own data16set var.awsSecretKey = "YOUR_AWS_SECRET_KEY"; # Change this value to your own data17set var.awsS3Bucket = "YOUR_AWS_BUCKET_NAME"; # Change this value to your own data18set var.awsRegion = "YOUR_AWS_BUCKET_REGION"; # Change this value to your own data19set var.awsS3Host = var.awsS3Bucket ".s3." var.awsRegion ".amazonaws.com";20
21if (req.method == "GET" && !req.backend.is_shield) {22
23 set bereq.http.x-amz-content-sha256 = digest.hash_sha256("");24 set bereq.http.x-amz-date = strftime({"%Y%m%dT%H%M%SZ"}, now);25 set bereq.http.host = var.awsS3Host;26 set bereq.url = querystring.remove(bereq.url);27 set bereq.url = regsuball(urlencode(urldecode(bereq.url.path)), {"%2F"}, "/");28 set var.dateStamp = strftime({"%Y%m%d"}, now);29 set var.canonicalHeaders = ""30 "host:" bereq.http.host LF31 "x-amz-content-sha256:" bereq.http.x-amz-content-sha256 LF32 "x-amz-date:" bereq.http.x-amz-date LF33 ;34 set var.canonicalQuery = "";35 set var.signedHeaders = "host;x-amz-content-sha256;x-amz-date";36 set var.canonicalRequest = ""37 "GET" LF38 bereq.url.path LF39 var.canonicalQuery LF40 var.canonicalHeaders LF41 var.signedHeaders LF42 digest.hash_sha256("")43 ;44
45 set var.scope = var.dateStamp "/" var.awsRegion "/s3/aws4_request";46
47 set var.stringToSign = ""48 "AWS4-HMAC-SHA256" LF49 bereq.http.x-amz-date LF50 var.scope LF51 regsub(digest.hash_sha256(var.canonicalRequest),"^0x", "")52 ;53
54 set var.signature = digest.awsv4_hmac(55 var.awsSecretKey,56 var.dateStamp,57 var.awsRegion,58 "s3",59 var.stringToSign60 );61
62 set bereq.http.Authorization = "AWS4-HMAC-SHA256 "63 "Credential=" var.awsAccessKey "/" var.scope ", "64 "SignedHeaders=" var.signedHeaders ", "65 "Signature=" + regsub(var.signature,"^0x", "")66 ;67 unset bereq.http.Accept;68 unset bereq.http.Accept-Language;69 unset bereq.http.User-Agent;70 unset bereq.http.Fastly-Client-IP;71}
また、AWS がレスポンスに追加するヘッダーを削除することもできます。そのためには、別の VCL スニペットを作成します。
Strip AWS response headers のような意味のある名前を付けます。スニペットを作成する際、within subroutine を選択して配置を指定し、サブルーチンタイプとして fetch を選択します。そして、VCL フィールドに以下のコードを入力します:
1unset beresp.http.x-amz-id-2;2unset beresp.http.x-amz-request-id;3unset beresp.http.x-amz-delete-marker;4unset beresp.http.x-amz-version-id;
S3 オブジェクトへのリダイレクトと S3 レスポンスのキャッシング
VCL スニペットを使用して、Fastly は、S3 オブジェクトにリダイレクトをフォローして、レスポンスをキャッシュすることができます。
S3 オブジェクトへのリダイレクトに従うよう Fastly を設定するには、以下の手順に従います。
- Fastly コントロールパネルにログインします。
- Home ページから、適切なサービスを選択します。検索ボックスで ID、名称、ドメインによる検索が行えます。
- Edit configuration をクリックし、アクティブなバージョンをクローンするオプションを選択します。
VCL Snippets をクリックします。
Create Snippet をクリックします。
Name フィールドに、適切な名前 (例:
S3 redirect - recv) を入力します。
Type (placement of the snippet) のセクションで、within subroutine を選択します。
Select subroutine メニューから、recv (
vcl_recv) を選択します。
VCL フィールドに、以下の条件を追加します:1if (req.http.redir != "true") {2 set req.backend = Main_Origin;3} else {4 set req.backend = s3_backend;5 set req.http.host = "s3.amazonaws.com";6}
重要
上記の条件では、これらのリダイレクトを適用するサービスのバックエンドの実際の名前に
Main_Originおよび
s3_backendプレースホルダを置き換えていることを確認してください。正確な名前を確認するには、Deliver ページに移動し、サービスを表示しているときに、サービス名のすぐ下に表示される Show VCL をクリックします。
Create をクリックしてスニペットを作成します。
Create Snippet を再度クリックします。
Name フィールドに、適切な名前 (例:
S3 redirect - deliver) を入力します。
Type (placement of the snippet) のセクションで、within subroutine を選択します。
Select subroutine メニューから、deliver (
vcl_deliver) を選択します。
VCL フィールドに、以下の条件を追加します:1if (resp.status == 302 || resp.status == 301) {2 set req.http.redir = "true";3 set req.url = regsub(resp.http.Location, "http://s3.amazonaws.com/(.*)$", "/\1");4 set req.http.Fastly-Force-Shield = "yes";5 restart;6}
Create をクリックしてスニペットを作成します。
- Activate をクリックして設定への変更をデプロイします。
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